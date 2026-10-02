नूतन राव के दोहे

चंद्र और रवि की प्रभा, राहु केतु खा जाय।

जनमानस की भ्रांति पर, नूतन मन मुस्काय।।

-सत्येन्द्र पटेल "नूतन राव"

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एक घंटा पहले