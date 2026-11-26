ऐ मौत...जिंदगी का वादा है,वो तुमसे मिलेगी जरूर

ऐ मौत...जिंदगी का वादा है,वो तुमसे मिलेगी जरूर,

क्यूंकि तुम जीवन का अंतिम और अटल सत्य हो,

दोस्त और दुश्मन कोई भी हो,मायने नहीं रखते,

तुम तो अपने निश्चित समय पर आती हो.



ऐ मौत...तुम प्रत्येक जीवन का अंतिम पड़ाव हो,

तुम्हें कोई निर्दयी कहे,किसी भी नाम से पुकारे,

तुम हर किसी को अपने शिकंजे में ले ही लेती हो.



ऐ मौत .......तुम सागर के समान हो,

जैसे हर नदी अपनी लंबी या छोटी यात्रा पूरी कर,

अंत में सागर के अंदर समाहित हो जाती है,

नदी का जल समुद्र में विलय हो जाता है,

इसी प्रकार प्रकृति प्रदत प्रत्येक जीवन भी,

अपनी यात्रा पूरी कर तुम में समाहित हो जाता है.

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55 minutes ago