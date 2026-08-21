बेटियाँ

छनन-छनन छुम सुनते ही

दिल खुश हो जाता है।

देख सुखद भविष्य के सपने

मन कहीं खो जाता है।

सोन चिरईं सा घर-आँगन बीच

ठुमक-मटक जब चलती हैं--

खूब इठलाती बेटियाँ !



किया शरारत भाई ने जब

ऐंठी, मुँह बिचकाई बैठी।

दौड़ाकर फिर उसको पकड़ा,

गरम-गरम दी कान-कनैठी।

पर अगले पल खेल-खेल में,

रूठे भाई-बहनों के संग,

लाड़ लड़ाती बेटियाँ !



रूढियों-बेड़ियों को तोड़ा है

धैर्य-हिम्मत का लिए सहारा।

देख निडरता इनकी काँपे

डर के मारे यह जग सारा।

आजादी का जश्न मनाती

चीर रहीं अब अंतरिक्ष को,

पंख फैलाती बेटियाँ !



कोई जमा पूँजी लूटे जस

कर जाती हैं पीहर सूना।

साथ निभा जीवन साथी का

कर देती हैं शान दोगुना।

जाने क्या-क्या सह जाती हैं

मान बढ़ाकर दो कुलों की,

रीत निभाती बेटियाँ !



माथा टेका, मन्नत मांगी,

मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर में।

धन अमोल बेटी के जैसा

कहाँ मिला पर सबके घर में?

ईश कृपा या पुण्य कमाई,

खुश किस्मत वह जिसने पाईं--

मकुस्कुराती बेटियाँ !



- प्रमोद कुमार,

गढ़वा (झारखण्ड)

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51 मिनट पहले