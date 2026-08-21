आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   BETIYAN
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बेटियाँ

Pramod kumar

Pramod kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            छनन-छनन छुम सुनते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल खुश हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख सुखद भविष्य के सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन कहीं खो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोन चिरईं सा घर-आँगन बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठुमक-मटक जब चलती हैं--
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब इठलाती बेटियाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया शरारत भाई ने जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐंठी, मुँह बिचकाई बैठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ाकर फिर उसको पकड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरम-गरम दी कान-कनैठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अगले पल खेल-खेल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे भाई-बहनों के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाड़ लड़ाती बेटियाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूढियों-बेड़ियों को तोड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य-हिम्मत का लिए सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख निडरता इनकी काँपे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर के मारे यह जग सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी का जश्न मनाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीर रहीं अब अंतरिक्ष को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख फैलाती बेटियाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जमा पूँजी लूटे जस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर जाती हैं पीहर सूना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ निभा जीवन साथी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर देती हैं शान दोगुना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या-क्या सह जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान बढ़ाकर दो कुलों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीत निभाती बेटियाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथा टेका, मन्नत मांगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन अमोल बेटी के जैसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ मिला पर सबके घर में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश कृपा या पुण्य कमाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश किस्मत वह जिसने पाईं--
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकुस्कुराती बेटियाँ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- प्रमोद कुमार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गढ़वा (झारखण्ड)
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
51 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree