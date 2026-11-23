हे दिनकर, दिनमान, दिवाकर,
दीप्तिकर, दिनपति, प्रभाकर,
भानु प्रखर, सविता, सुखदाता,
अखिल विश्व के जीवनदाता,
काल-चक्र के परम नियंता,
ऋतु-मंडल के भाग्य-प्रणेता,
नव-चेतन का दीप जलाकर,
उदित रहो शुभ-प्रात सजाकर॥१
तिमिर-विदारक तेज-पुंज हे,
नभ-मंडल के ज्योति-कुंज हे,
सप्त-तुरग-रथ गति नभ-धावन,
तीक्ष्ण-किरण आलोक सुहावन,
कर्म-साक्षी हे रवि पुरातन,
पाप-रोग-तम-दोष विनाशन,
तेजोमय आलोक बढ़ाकर,
उदित रहो जग-कर्म जगाकर॥२
द्युति-रथस्थ, सघन-तम-हारी,
जगत-प्राण हे, मंगलकारी,
पूषा-त्वष्टा, उदय मनोहर,
जगत जीव के प्राण-धरोहर,
उष्ण-रश्मि से जीवन पोषो,
अमृत रस से तन-मन सींचो।
उर-अंतर आलोक जगाकर,
उदित रहो मन-पद्म खिलाकर॥३
प्रदक्षिणा-रत व्योम प्रमंडल,
प्राण-प्रदाता जग के प्रति-पल,
प्रचुर प्रकाश-अन्न-रस दाता,
प्रदीप्त जीवन-भाग्य-विधाता।
प्रचंड ऊर्जा-प्रवाह-धारी,
प्रधान प्रेरक, प्रफुल्ल-कारी,
प्रमुदित जग में प्रभा बहाकर,
उदित रहो गति-चक्र चलाकर॥४
सकल सृष्टि-स्रष्टा सुखदाता,
सौर-जगत-संजीवन-धाता,
सत्य-चिरंतर, सुख-संचारी,
सब संकट संताप निवारी,
समस्त-ग्रह-संचालन स्वामी,
सर्व-सत्त्व-सुख-मंगलधामी,
सौम्य सुहावन स्वर्ण सजाकर,
सदय रहो सब कष्ट मिटाकर॥५
दश-दिशि-दीपक, दृष्टि-विधाता,
दीन-दया-निधि, दिव्य-प्रदाता,
दिनकर, अविरत गगन-विहारी,
दीप्त-दिव्य-द्युति-दर्शन-धारी,
दिवा-प्रणेता, दुःख-विदारक,
समदर्शी, जग-दोष-निवारक,
दृग-दृग में सम ज्योति बसाकर,
दीप्त करो सब भेद मिटाकर॥६
भुवन-भास्कर, भव्य भयहारी,
भानु-प्रभा त्रिभुवन-उजियारी,
भव्य भाल पर भा दमकाते,
भुवन-प्राण बन भाग्य जगाते,
भर्ग-स्वरूप, भवोदधि-तारक,
भव-बंधन, भ्रम-भीति-विदारक,
अखिल भुवन संताप मिटाकर,
उदित रहो जग-प्राण जगाकर॥
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago
कमेंट
कमेंट X