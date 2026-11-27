हाथों में सुब्ह शाम लेके जाम दफ़अतन, झूमा करेंगे लेके तेरा नाम दफ़अतन

हाथों में सुब्ह शाम लेके जाम दफ़अतन

झूमा करेंगे लेके तेरा नाम दफ़अतन



साक़ी सुराही जाम उठा लाया मय-फ़िशाँ

दिल खोल कर पियेंगे सर ए आम दफ़अतन



आशिक़ मिज़ाज सारे ही पी के तेरी गली

हुड़दंग अब करेंगे लो दिल थाम दफ़अतन



कोशिश तूं लाख करले गिराने की अब मुझे

पी कर न लड़खडाए सुबुक-गाम दफ़अतन



हाथों में रंग लेके आ पीला गुलाबी लाल

गालों पे फिर मलेंगे सर ए बाम दफ़अतन



ये इश्क़ का है रंग जो उतरे न 'दीप' अब

सर चढ़ गया है तेरे तो गुलफ़ाम दफ़अतन

-प्रदीप तिवारी 'दीप'

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32 मिनट पहले