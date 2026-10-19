है पयाम-ए-दावत-ए-मय आ भी जाओ दोस्तों वास्ते बादा-कशी के दर खुला मेरा भी है

दिल मुहब्बत प्यार उल्फ़त से भरा मेरा भी है

सच कहूंँ इश्क़-ए-हक़ीक़ी देवता मेरा भी है



मरकज़ी किरदार हूँ तेरी कहानी का प्रिये

इस रग-ए-दिल में हुआ अब दाखिला मेरा भी है



कुछ अलहदा सा है अपना भी ये अंदाज़-ए-बयां

कुछ निराला सोचने का ज़ाविया मेरा भी है



झाँक कर तो देख दिल में हूँ कहाँ तुझसे जुदा

दिल के हुजरे में तेरे नक्श़-ए-वफ़ा मेरा भी है



है पयाम-ए-दावत-ए-मय आ भी जाओ दोस्तों

वास्ते बादा-कशी के दर खुला मेरा भी है



दिल-लगी का है इरादा सुन ले ओ माह-ए-लका

चाँद सा महबूब हो इक मानना मेरा भी है



हाल-ए-दिल पूछो न यारो जी रहें हैं किस तरह

'दीप' अब इन आँधियों से सामना मेरा भी है

-प्रदीप तिवारी 'दीप'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले