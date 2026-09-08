चूमना माँ बाप के पांँ इल्मियत का है असर जो मिली तालीम ये उस तरबियत का है असर

चूमना माँ बाप के पांँ इल्मियत का है असर

जो मिली तालीम ये उस तरबियत का है असर



रोज़ मिलते हँस के मुझसे खैरियत भी पूछते

लहजे में महबूब के तो नरमियत का है असर



मुस्कुराकर दिल ज़िगर जाँ मुफ़्त में ही दे दिया

क्या कहें महबूब की ये ख़ुसूसियत का है असर



मस्त रहता हूॅं सदा मैं अपने ही अंदाज़ में

ये फ़क़ीरों की दुआएंँ कैफ़ियत का है असर



हम दिवानो को ख़ुदी अब छू नहीं सकती कभी

ये सुखन की ज़ेहनियत और खासियत का है असर



रंग उलफ़त का लगाया 'दीप' ने गुलफ़ाम को

अस्ल में ये मौसमे रूमानियत का है असर

-प्रदीप तिवारी 'दीप'



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