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श्रीकृष्ण की विशाल महिमामयी भावना

Pradeep Mukherjee

Pradeep Mukherjee

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                            सब योगों से है बढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मयोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिया था यह ज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीकृष्ण ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां समझाया था उन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म और फल का नियम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीमद्भगवतगीता के दूसरे अध्याय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(सांख्य योग) के ४७ वे श्लोक में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है निहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्णयोग का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके अनुसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मण्यवाधिकारस्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मा फलेषु कदाचन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशय है जिसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि चाहिए करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्काम कर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यानी फल की इच्छा रखे बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया गया कर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीकृष्ण पर भरोसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने वाला व्यक्ति ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करेगा निष्काम कर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जानता है वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि देंगे श्रीकृष्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उचित फल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके कर्म का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों न विश्वास करे कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीकृष्ण पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी सब पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुग्रह करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशाल महिमामयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावना पर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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