समरसता है बहुत ज़रूरी

सुखी पारिवारिक

जीवन के लिए

परिवार के सदस्यों के बीच

समरसता का होना

है बहुत ज़रूरी

बढ़ता है इससे

आपसी सहयोग और

आपसी सामंजस्यता

तथा एक-दूसरे के प्रति

सरोकार

इसी प्रकार

समाज में शांतिपूर्वक

और सही ढंग से

जीने के लिए

सामाजिक समरसता का होना

भी है बहुत ज़रूरी

इसके लिए छोटी-मोटी बातों

और छोटे-मोटे मतभेदों से

उठना होगा ऊपर

हम सभी को

पारिवारिक सदस्य

या सामाजिक प्राणी

के रूप में

ऐसा करने पर

सचमुच हो जाएगा

जीने लायक यह संसार

बचेगी नहीं तब कोई भी

आपसी रार या तकरार।

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17 मिनट पहले