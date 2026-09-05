व्यक्तिगत योगदान भी

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Pradeep Mukherjee

Pradeep Mukherjee

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                            मन में है भरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुस्सा बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खासकर जेन जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता हूं जब उनसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि रहूंगा नहीं मैं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखने के लिए वह सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आएगा सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन आप सब तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झेलेंगे उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवाब में व्यंग्य से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं कहते मुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेन जी के युवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अंकल सोचते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामख्वाह करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत चिंता आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है एकदम बेवज़ह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्तिगत रूप से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा थोड़ा प्रदूषण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ैलाने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला क्या पड़ जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्क
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उससे रुक पाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलवायु परिवर्तन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानते नहीं या शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानना चाहते भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये युवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि थोड़ा-थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्तिगत योगदान भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'हो जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ते-बढ़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बड़ा और गंभीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए प्रदूषण को रोकने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है ज़रूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर व्यक्तिगत प्रयास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं तो प्रदूषण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जलवायु परिवर्तन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को रोल्ने की नहीं बचेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी आस।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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