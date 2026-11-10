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हर सभ्यता की है दीवाली

Pradeep Mukherjee

Pradeep Mukherjee

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                            धर्म या किसी अन्य खांचे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांधना दिवाली को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि है दीवाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे से रोशनी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकलने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यही आशय निहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमसो मा ज्योतिर्गमय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव जाति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वह किसी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म या देश से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखती हो संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यता के उषाकाल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे से उजाले की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़े थे हम सभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे को भगाकर ही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव जाति बढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्नति और उत्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है दीवाली पर्याय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे से निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी में जाने का ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हर सभ्यता की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यह त्योहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उत्साह, उल्लास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उमंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरने वाली।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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