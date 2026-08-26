आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Chal kachue ki
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

और मंथर मगर स्थिर चाल से चलने वाले कछुए की

Pradeep Mukherjee

Pradeep Mukherjee

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कहानी है पुरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि दौड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खरगोश और कछुए की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीता था कछुआ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आ गई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच रास्ते में नींद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खरगोश को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मंथर मगर स्थिर चाल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने वाले कछुए की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गई थी जीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दौड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे, कहना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंतुओं के व्यवहार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोध करने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैज्ञानिकों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि न तो जल्दी करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कछुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न ही वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेते हैं तनाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी किस्म का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती नहीं उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात की कोई परवाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कौन आगे है उनके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बस चलते रहते हैं निरंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ाते हुए एक-एक कदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मंथर चाल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे आश्चर्यजनक बात यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि शांति और घोर उथल-पुथल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ही स्थितियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुंच जाते हैं कछुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा तट तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कीजिए पालन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कछुआ सिद्धांत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है नहीं ज़रूरत भागना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खरगोश की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज़ चाल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि होती नहीं तय प्रगति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल चाल से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि होती है तय यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर चलते रहिए आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकिए नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलिए नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि धीमी प्रगति भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है आखिर प्रगति ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तथा टिकती है शांति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनाव से कहीं अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय तक।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree