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अंधेरे को मिटाए वही असली प्रकाश

Pradeep Mukherjee

Pradeep Mukherjee

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                            ज़रूरी नहीं यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर प्रकाश हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाले का हरकारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस आधुनिक युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छा गया है इतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृत्रिम प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की चुंधियाने लगती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस घनघोर प्रकाश से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तासीर इतनी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि न मिटाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपा देता है यह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पीछे के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यानी छिप जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश के पीछे अंधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मिटता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अँधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है असली प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिटा दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कि छिपा दे उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही है असली संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवाली का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका आशय है निहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमसो मा ज्योतिर्गमय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी विचार के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सभी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस आधुनिक समय में।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
56 मिनट पहले

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