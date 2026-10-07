जीत सका न काल कोई भी अमीर

कोई भी न जाने मानव मन की पीर,

भला कोई कैसे बताए हृदय को चीर,

आवरण से लिपटा हँसमुख चेहरा,

पर!भीतर तो घाव हैं अति गंभीर।।



महाठगिनी है संसारी माया की जंजीर,

खोना-पाना ही समझे जिसे अपनी तकदीर।

जिसने समझा जीवन-मर्म, व्यथा का रहस्य,

वही बन गये बुद्ध गौतम, नानक और कबीर।।



जीत सका न काल कोई भी अमीर,

कुटिया में मस्त जीवन जीते फकीर।

बाजार की भीड़ में उलझा अशांत मन,

पर जीवन का सार—शील, संयम और धीर।।

- प्रदीप सोनसर्वदीपाक्षर

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एक घंटा पहले