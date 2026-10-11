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कुछ खास है हममें

Prabin Kumar

Prabin Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कुछ खास है हममें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खास है हमारे अपनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलग ही जुनून है हमारे इरादों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलग ही चमक है हमारे सपनों में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उन्हें मौका दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सपनों को साकार किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी उम्मीदों को पंख दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके विश्वास को आकार दिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो और आगे जाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ऊँचाई को छूकर दिखाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकना नहीं है, झुकना नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल से आगे निकल जाना है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें याद हैं उनकी हर उम्मीद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें याद है उनकी हर आस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए तो हमने किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर संभव प्रयास!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ काम करना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साथी को आगे बढ़ाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई पहचान बनाना है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंजीनियरिंग की दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणित का अपना खास स्थान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कठिन समस्या के समाधान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका महत्वपूर्ण योगदान है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Algebra हो या Calculus,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Differentiation का ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक का अपना महत्व है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक की अपनी पहचान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन सुनिए, ज़रा गौर फरमाइए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात को दिल में बसाइए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Algebra सिखाता है समीकरण बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Calculus सिखाता है बदलाव को पहचानना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Differentiation बताता है बदलाव की रफ्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर Integration जोड़ता है सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बनाता है परिणाम शानदार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही तो हमारे engineer परिवार की पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर साथी की अपनी प्रतिभा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रयास का अपना सम्मान है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कोई अकेला सितारा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पूरा आसमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाथ की अपनी ताकत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में एक अरमान है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पास अनुभव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पास नई सोच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पास तकनीकी कौशल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी के पास समाधान खोजने की खोज!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ये सारी खूबियाँ एक साथ आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग प्रयास जब एक दिशा में चलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी सफलता के नए रास्ते खुलते हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही Integration का सिद्धांत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हमारी एकता की पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुड़कर काम करना हमारी ताकत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और साथ मिलकर जीतना हमारा अरमान है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा लक्ष्य ऊँचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सोच महान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चुनौती को स्वीकार करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी टीम की पहचान है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कल से बेहतर आज बनेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज से बेहतर कल बनेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे का हाथ थामकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मंजिल की ओर चलेंगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हमें सिर्फ आगे नहीं बढ़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को भी आगे बढ़ाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ सफलता की कहानी नहीं लिखनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Engineer परिवार की एक नई मिसाल बनाना है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आइए, एक संकल्प दोहराएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर नई ऊँचाइयों तक जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ज्ञान, अनुभव और विश्वास से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता के नए अध्याय बनाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में बस इतना कहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात को हमेशा याद रखना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खास है हममें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खास है हमारे अपनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता है हमारे प्रयासों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास है हमारे इरादों में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अलग-अलग हैं तो प्रयास हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम साथ हैं तो परिणाम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी असली ताकत हमारा Integration है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही Er परिवार की असली पहचान है!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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