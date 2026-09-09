आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   SNEH LIKH RAHA Hoon
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

शब्दों में घोल अंतर्मन का अनुराग

Prabhat Sharma

Prabhat Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            *शीर्षक: स्नेह लिख रहा हूँ*
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर बिखरी है उदासी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सादा और नीरस है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मरुस्थल सी दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ रहा हूँ कहाँ वो रस है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हार मानकर बैठूँ क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में नया संकल्प जगा रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे पत्तों जैसे इस जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग भरने का हुनर सिखा रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठाई है आज कलम मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखों की हर लकीर मिटा रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणिमात्र के सूने हृदय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की अब अलख जगा रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बैर नहीं, कोई भेद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको अपना मान, हाथ बढ़ा रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग का हर सूना कोना महकाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्नेह-सिक्त नित नए पद सजा रहा हूँ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु हो, पक्षी हो या मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके प्रति करुणा भाव जगा रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांटों से भरी इन राहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान के सुंदर फूल खिला रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में घोल अंतर्मन का अनुराग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं एक नया संसार रच रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा के हर एक स्पंदन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैं केवल स्नेह लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रभात कुमार “प्रभात”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
50 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree