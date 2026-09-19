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ओ राधा रानी ओ श्यामा प्यारी

Prabhat Sharma

Prabhat Sharma

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                            ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर करो मेरे मन के विकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार॥१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मों से भटका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दर्शन को तरसा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब चरणों में भक्ति दे दो अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार॥२॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कान्हा की प्यारी कहलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब देवों द्वारा पूजी जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंज गलिन में श्यामा बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही रास रचाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा की शीतल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा जाए यह संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार॥३॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे वृषभानु दुलारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही मेरी भाग्य-विधाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों से जुड़ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का हर नाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का यह दीप जलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया तेरे द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार॥४॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ कान्हा प्यारी, तुम अनुपम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा के दिल की धड़कन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी करुणा पाने को तरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों का यह मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भवसागर की लहरों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कर दो नैया पार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार॥५॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे कीर्ति कुमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृषभानु दुलारी गोरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँध लो अपनी भक्ति में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन की डोरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे सिवा अब इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई न तारणहार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार॥६॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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हे रास-विलासिनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे भाव-व्याधि-विनाशिनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शरण तिहारी आया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन-धन और जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में लाया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसों की डोर चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाऊँ महिमा बारंबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे-राधे, राधे-राधे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय श्री राधे सरकार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ राधा रानी, ओ श्यामा प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरी पुकार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रभात कुमार प्रभात
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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