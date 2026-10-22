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मैं क्यों फँसा मझधार में

prabhakar sharma

prabhakar sharma

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                            मैं क्यों फँसा मझधार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों उलझा हूँ संसार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलना चाहूँ अपनी राहों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बँधा हुआ हूँ जंजाल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने मैंने भी देखे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने, कुछ अपनों के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों के दीप जलाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरमान सजे थे आँखों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वक़्त ने ऐसी चाल चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर राह नई दीवार बनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको अपना समझा मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कहानी सवाल बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों फँसा मझधार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों डूब रहा हूँ विचार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारा दिखता है दूर कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों नाव फँसी पतवार में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में कितने तूफ़ान लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी ख़ातिर जीता आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अरमान दबाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों का कर्ज़ चुकाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ वादों को निभाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से मिलने की चाहत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबको साथ निभाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनों की उम्मीदें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ज़िम्मेदारी के बंधन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जीत का जुनून जगा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हार के भीषण कंपन हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं थकता हूँ, पर रुकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटता हूँ, पर झुकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में नमी भले ही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दर्द किसी से कहता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों फँसा मझधार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों खोया अपने संसार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इतनी-सी ख़्वाहिश ग़लत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जी लूँ अपने अधिकार में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ुद से एक सवाल करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक यूँ ही मलाल करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, वो बीत गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कल के लिए आज जला करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना राह कठिन है मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना रात अभी है गहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मुझमें हौसला भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाकी है उड़ान मेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लहरों से टकराऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी राह स्वयं बनाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जितना गहरा हो सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पार उतरकर जाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर सूरज निकलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का हर कोना चमकेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज खड़ा है मझधार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उसका भी किनारा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नहीं पूछूँगा ख़ुद से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों फँसा मझधार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपनी क़िस्मत लिखनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत की अपनी धार से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाव मेरी, पतवार मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल भी अब होगी मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वक़्त करे लाख सवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत बनेगी पहचान मेरी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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