आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Love — Not Just a Feeling
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

इश्क़ — सिर्फ़ एहसास नहीं

prabhakar sharma

prabhakar sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            इश्क़ सिर्फ़ किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखकर मुस्कुराना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ख़ामोशी पढ़ लेना भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना पूछे उसके दर्द को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा समझ लेना भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ सिर्फ़ पास रहने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी दूर रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की फ़िक्र करते रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अक्सर चाहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हमें समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हमारी कमी महसूस करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन इश्क़ शायद वहाँ से शुरू होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हम पूछते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं उसे कितना समझ पाया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ में सिर्फ़ दिल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ भी लगती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ चाहत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी ज़िम्मेदारी भी लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिन आसान होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिन बहुत भारी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शामें साथ की होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रातें इंतज़ार की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अच्छे दिनों में साथ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपना हो सकता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जो बुरे दिनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका हाथ छोड़ने के बजाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी चाल धीमी कर दे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही इश्क़ समझता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ का सबसे कठिन हिस्सा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बदलने की कोशिश न करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कमियों के साथ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अच्छाइयों को देख पाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को अपने जैसा बनाना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उसकी अलग दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए एक छोटा-सा स्थान बना लेना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हाँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ में आत्मसम्मान भी ज़रूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार झुक जाना प्रेम नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सम्मान ख़त्म हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ रिश्ता बच सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन इश्क़ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ने मुझे इतना तो सिखाया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ जवान दिलों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ बेचैनी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उन लोगों की ख़ामोश समझ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बहुत कुछ खोकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए बुरा नहीं चाहते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब इश्क़ से कोई शिकायत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पाने की ज़िद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न खोने का डर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक इच्छा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे दिल में जगह दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून की वजह बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोझ की नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इश्क़ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे गहरा अर्थ यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को अपना कहने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आज़ादी का सम्मान करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसे खो देने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी खुशी की दुआ करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सच्चा इश्क़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ पकड़ने से कहीं बड़ा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उस हाथ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ने की हिम्मत भी रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सामने वाले की खुशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपसे दूर जाने में हो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
19 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree