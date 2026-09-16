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जीवन — एक सफ़र

prabhakar sharma

prabhakar sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जीवन कोई ठहरा हुआ पल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई एक मुकाम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह चलते रहने की कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर नया आयाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूप मिले, कभी छाँव मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी राहों में तूफ़ान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जीत सजाए माथे को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हार से नए अरमान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला, उसे मुस्कुराकर जीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूटा, उसे जाने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सपना आँखों में पलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए खुद को आज़माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरना कोई हार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार है गिरकर न उठ पाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख्मों को अपनी ताकत करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अँधेरों में दीप जलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते अगर कठिन हो जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदमों को फिर भी थमने मत देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात अगर बदलते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को उनसे बिखरने मत देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की अपनी चाल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न यह रुकता, न लौटकर आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज है, वही सच है अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल बस एक सपना कहलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की चिंता में आज न खोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल को दिल में न ढोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल हाथ में है, वही जीवन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे जीना है—बस जीते जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते उम्रभर साथ चलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मोड़ पर पीछे छूट जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे दिल में घर कर लेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यादों में ही रह जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिलने वाला अपना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बिछड़ने वाला पराया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग सबक बनकर मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों का कोई साया नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अर्थ सिर्फ़ जीतना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हार में सीख तलाशना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल में इंसान बचाए रखना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम कितना बड़ा हुआ—क्या फ़र्क,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर दिल किसी के काम न आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र कितना लंबा था—क्या फ़र्क,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर किसी का हाथ न थाम पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान पद से नहीं बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान कर्मों से बनती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत साथ नहीं जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस नेकियाँ साथ चलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए न रुकना, न झुकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने पथ पर चलते रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरो तो उठना, थको तो ठहरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सपनों से दूर न होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन छोटा है—यह सच सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इसे छोटा मत समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँस में कुछ अच्छा करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन को थोड़ा बेहतर करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतिम पड़ाव सामने आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दिल में कोई मलाल न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे मुड़कर जब जीवन देखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगे—सफ़र कमाल का था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीना सच में बेमिसाल था।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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