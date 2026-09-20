अँधेरे से संवाद

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prabhakar sharma

prabhakar sharma

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                            अँधेरा, तुमने जीना सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने शांत होना सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुनिया ने मुझसे बातें कीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे मुझसे मिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खामोशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिन के शोर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं खो गई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम इतने गहरे क्यों हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्योंकि उजाला देखने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर उतरना पड़ता है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम मुझे अकेला क्यों करते हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुस्कुराए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ताकि जान सको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलापन और स्वयं के साथ होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कोई रात नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर खुलता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन आकाश हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी गहराई में उतरकर जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस प्रकाश को मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी उम्र बाहर खोजता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कहीं और था ही नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे भीतर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसे देखने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अँधेरे से होकर गुजरना था।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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