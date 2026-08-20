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वह कभी कलश नहीं बन पाता है!

Powari Bhasha

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                            सावन ही उमड़ घुमड़ के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा पर बारिश बरसाता हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन ही पोषण करता हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब बसंत में बहार आता हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर में माता पिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की भूमिका निभाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे नई पीढ़ी के जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कष्ट सहकर बहार लाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे ग्रामीण अंचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की भूमिका निभाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वें खेती में कष्ट करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागरी जीवन में बहार लाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे गरीब मजदूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की भूमिका निभाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वें खून पसीना बहाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीमंतो के जीवन में बहार लाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी लेखनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की भूमिका निभाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविश्रांत लेखन करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी भाषा में बहार लाती हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुओं में सावन ऋतु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहम् भूमिका निभाता हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी सब ऋतुओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुराज बसंत ही कहलाता हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुओं का यही न्याय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे जीवन में भी पाया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निभाता सावन की भूमिका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कभी कलश नहीं बन पाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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