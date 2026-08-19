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शिवजी को समर्पित सावन

Powari Bhasha

Powari Bhasha

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                            कभी तो रिमझिम रिमझिम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झड़ी लगाकर बरसता हैं सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धुआंधार बरसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों में तांडव मचाता हैं सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम रिमझिम बरसके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा की प्यास बुझाता है सावन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे गालिचे की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा पर हरियाली बिछाता है सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बरसता है रिमझिम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवजी का सौम्य रुप लगता हैं सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों में जब आती है बाढ़ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवजी का रौद्र रुप दिखाता है सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा का पूरा महिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री शिवजी को समर्पित है सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धालुओं को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोलेनाथ की भक्ति में डूबाता हैं सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साल के सभी महिनों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी पड़ता है ये बारिश वाला सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा पर बरसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा का मंगल स्नान कराता हैं सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे संसार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पालन की जिम्मेदारी उठाता हैं सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए शिवजी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनभावन लगता है बारिश वाला सावन ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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