सनातन हिन्दू धर्म व पोवारी भाषा

सनातन हिन्दू धर्म

एक असी दिव्य कड़ी से।

जो मातृभाषा पोवारी ला,

हिन्दी जगत सीन जोड़ देसे।।



सनातन हिन्दू धर्म

एक असी दिव्य संपदा से।

जो पोवारी साहित्य ला,

नवा- नवा विषय देसे।।



सनातन हिन्दू धर्म

एक असी दिव्य संपदा से।

जो पोवारी साहित्य साती,

विकास का द्वार खोल देसे ।।



सनातन हिन्दू धर्म

एक ऐसी दिव्य संपदा से।

जो पोवारी साहित्य ला,

अनमोल जीवन मूल्य देसे।।



सनातन हिन्दू धर्म

एक असी दिव्य संपदा से।

जो पोवारी साहित्य ला,

भव्य- दिव्य शब्द भंडार देसे।।



सनातन हिन्दू धर्म

एक असों दिव्य वरदान से।

जो पोवारी भाषा को,

वैभव की बुनियाद रच देसे।।



सनातन हिन्दू धर्म

एक असों दिव्य वरदान से।

जो पोवारी भाषा ला,

संसार मा प्रकाशमान कर देसे।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले