पोवारी भाषा वैभव को दुर्लभ दर्शन

अगर भाषा वैभव देखनों से त्

अमर उजाला वेबसाइट पर जाव।

येन् वेबसाइट पर जायके,

पोवारी भाषा प्रोफाइल खोज लेव।।



पोवारी की प्रोफाइल ला

तुम्हीं पावन हाथों लक खोल लेव।

यहां एक- एक करके,

मातृभाषा की कविताएं देख लेव।।



आपलो फुर्सत को समय

यहां की सुंदर कविताएं बाच लेव।

यहां की हर कविता मा,

पोवारी भाषा वैभव तुम्हीं देख लेव।।



यहां की पोवारी कविताओं मा

पोवारी शब्दों को सौंदर्य देख लेव।

यहां की पोवारी कविताओं मा,

मातृभाषा पोवारी को वैभव देख लेव।।



यहां की कविताओं मा

कवि को मन की गहराई मोज लेव।

यहां की कविताओं मा,

कवि कल्पनाओं की उड़ान देख देव।।



यहां की कविताओं मा

सुंदर अलंकारों को प्रयोग देख लेव।

यहां की कविताओं मा,

मनभावन बिंबों को प्रयोग देख लेव।।



भाषा वैभव देखकर

अनुभव संसार ला अवश्य सांग देव।

पोवारी भाषा वैभव को,

सौरभ तुम्हीं जनसागर मा फैलाय देव।।



-ओ सी पटले

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42 मिनट पहले