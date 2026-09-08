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पोवारी भाषा वैभव को दुर्लभ दर्शन

Powari Bhasha

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                            अगर भाषा वैभव देखनों से त्
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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पोवारी भाषा प्रोफाइल खोज लेव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी की प्रोफाइल ला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हीं पावन हाथों लक खोल लेव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां एक- एक करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभाषा की कविताएं देख लेव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपलो फुर्सत को समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की सुंदर कविताएं बाच लेव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की हर कविता मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी भाषा वैभव तुम्हीं देख लेव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की पोवारी कविताओं मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी शब्दों को सौंदर्य देख लेव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की पोवारी कविताओं मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभाषा पोवारी को वैभव देख लेव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की कविताओं मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि को मन की गहराई मोज लेव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की कविताओं मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि कल्पनाओं की उड़ान देख देव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की कविताओं मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर अलंकारों को प्रयोग देख लेव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां की कविताओं मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनभावन बिंबों को प्रयोग देख लेव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा वैभव देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव संसार ला अवश्य सांग देव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी भाषा वैभव को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौरभ तुम्हीं जनसागर मा फैलाय देव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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