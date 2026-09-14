पोवारी भाषा प्रोफाइल मा ज्ञान को ख़ज़ाना

ज्ञान को खजाना से।
ज्ञान की अखंड धारा से।
पोवारी भाषा प्रोफाइल मा,
मुफ्त मा उपलब्ध ज्ञान से।।
नवा- नवा सिद्धांत सेती।
नवीं- नवीं संकल्पनाएं सेती।
पोवारी भाषा प्रोफाइल मा,
मुफ्त मा उपलब्ध ज्ञान से।।
मनोहारी बिंबों को प्रयोग से।
सुंदर मनभावन साहित्य से।
पोवारी भाषा प्रोफाइल मा,
मुफ्त मा उपलब्ध ज्ञान से।।
पोवार समाज को स्वर से ।
पोवारी साहित्य को घर से।
पोवारी भाषा प्रोफाइल मा,
मुफ्त मा उपलब्ध ज्ञान से।।
ज्ञान को भरपूर उजाड़ो से।
उजाड़ों लक हारतो अंधारो से।
पोवारी भाषा प्रोफाइल मा,
मुफ्त मा उपलब्ध अनमोल ज्ञान से।।
पोवारी साहित्य की बहार से।
अन्याय को सख्त प्रतिकार से।
पोवारी भाषा प्रोफाइल मा,
मुफ्त मा उपलब्ध अनमोल ज्ञान से।।
जुनो जमानों को वर्णन से।
सनातन हिन्दू जोवन दर्शन से।
पोवारी भाषा को प्रोफाइल मा,
मुफ्त मा उपलब्ध अनमोल ज्ञान से।।
-ओ सी पटले
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