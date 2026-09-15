पोवारी भाषा को चमकतो सितारा

ज्ञान को खजाना से।

भाषा वैभव को नजारा से।

आओ पोवारी प्रोफाइल देखो,

यहां भाषा को चमकतो सितारा से।।



साहित्य मा बहार से।

मातृभाषा को श्रृंगार से।

आओ पोवारी प्रोफाइल देखो,

यहां भाषा को चमकतो सितारा से।।



कल्पनाओं की उड़ान से।

भावों को उतार चढ़ाव से।

आओ पोवारी प्रोफाइल देखो,

यहां भाषा को चमकतो सितारा से।।



साहित्य मा उत्साह से ।

समाज हित को भान से।

आओ पोवारी प्रोफाइल देखो,

यहां भाषा को चमकतो सितारा से।।



साहित्यिक बिंबों को खज़ाना से।

यहां पोवारी ठाट को ताना बाना से।

आओ पोवारी प्रोफाइल देखो,

यहां भाषा को चमकतो सितारा से।।



यहां धारावाहिक पोवारी से ।

खुशी लक इठलातीं पोवारी से।

आओ पोवारी प्रोफाइल देखो,

यहां भाषा को चमकतो सितारा से।।



भाषा मा उमंग को संचार से।

साहित्य मा भाषा को श्रृंगार से।

आओ पोवारी प्रोफाइल देखो,

यहां भाषा को चमकतो सितारा से।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले