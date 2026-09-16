काहे शरमा सेव पोवारी बोलन ला ?

खूबसूरत भाषा से।
खूबसूरत से अंदाज।
काहे शरमा सेव बोलन ला,
खूबसूरत से तुम्हारी पहचान।।
मधुर मिठी भाषा से।
मर्यादाशील से अंदाज।
काहे शरमा सेव बोलन ला,
खूबसूरत से तुम्हारी पहचान।।
प्यार भरी भाषा से।
संवेदनशील से अंदाज।
काहे शरमा सेव बोलन ला,
खूबसूरत से तुम्हारी पहचान।।
संस्कृति की नायिका से।
अविनाशी ईश्वर को वरदान।
काहे शरमा सेव बोलन ला,
खूबसूरत से तुम्हारी पहचान।।
एकता की नायिका से।
समाज को भूषण समान।
काहे शरमा सेव बोलन ला,
खूबसूरत से तुम्हारी पहचान।।
समुदाय की बुनियाद से।
पावन मंदिर की नींव समान।
काहे शरमा सेव बोलन ला,
खूबसूरत से तुम्हारी पहचान।।
प्यारी सी अनुभूति देसे।
भावपूर्ण सारगर्भित संवाद।
काहे शरमा सेव बोलन ला,
खूबसूरत से तुम्हारी पहचान।।
-ओ सी पटले
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35 मिनट पहले
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