बोलो पोवारी : पोवारी ठाट मा

बिजोरा मा बोलों।
फलदान मा बोलों।
बोलों आपली मातृभाषा ,
बोलों पोवारी ठाट मा।।
लगून मा बोलों।
बरात मा बोलों।
बोलों आपली मातृभाषा ,
बोलों पोवारी ठाट मा।।
मूठ सोड़ाई मा बोलों।
डेंढ़ो मांदी मा बोलों।
बोलों आपली मातृभाषा ,
बोलों पोवारी ठाट मा।।
संगी भाई मा बोलों।
रिश्तेदारी मा बोलों।
बोलों आपली मातृभाषा ,
बोलों पोवारी ठाट मा ।।
मातृभाषा मा बोलों।
मातृभाषा मा लिखों।
बोलों आपली मातृभाषा ,
बोलों पोवारी ठाट मा।।
कविता मा लिखों।
किताबों मा लिखों।
लिखों आपली मातृभाषा ,
लिखों पोवारी ठाट मा।।
ठाट बाट लक लिखों।
स्वाभिमान लक लिखों।
लिखों आपली मातृभाषा ,
लिखों पोवारी ठाट मा।।
-ओ सी पटले
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एक घंटा पहले
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