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बरसात व प्रेरणा को मौसम से सावन

Powari Bhasha

Powari Bhasha

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                            संदेशा देन,आयी से सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांग रहीं से, लिखों मनभावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल बरसात को मौसम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
येव प्रेरणा को मौसम से सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य मा लिखों मनभावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बरस सांग रहीं से सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम रिमझिम भावों की वर्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य मा होना, सांग रहीं से सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुआंधार वर्षा वानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवीन विचारों की होना बारिश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यिकों ला सांग रहीं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सावन की धुआंधार बारिश।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की हरियाली वानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाओं की होना हरियाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यिकों ला सांग रहीं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सावन की सुंदर हरियाली।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघों की गड़गड़ाहट वानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति अनीति मा होना टकराहट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यिकों ला सांग रहीं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सावन को मेघों की गड़गड़ाहट।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसात मा श्रृष्टि को श्रृंगार वानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साहित्य मा होना सुंदर श्रृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यिकों ला सांग रहीं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
येव सावन को वसुंधरा को श्रृंगार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलस्तर को उतार चढ़ाव वानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों को भी होना उतार चढ़ाव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यिकों ला सांग रहीं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन मा मौसम को उतार चढ़ाव।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन मा सेत अनेकों त्यौहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यौहारों लक खुशियां देसे सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार की खुशियां बढ़ावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखों साहित्य सांग रहीं से सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम रिमझिम बारिश लक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों की फसलों ला बढ़ाय देसे सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य निरंतर साहित्य रचके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा वैभव बढ़ावन सांग रहीं से सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता सावन मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य दिसन ला होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता साहित्य मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन उतरन ला होना।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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