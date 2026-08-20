तुम जिंदगी नहीं

ज़िन्दगी जैसे हो पर ज़िन्दगी नहीं

खुदा जैसे हो पर खुदा तुम नहीं

ख़ुद से बढ़कर करें तुमपर एतबार,

ये मुमकिन नहीं!

ये मुमकिन नहीं!

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एक घंटा पहले