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Pooja yadav

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                            पुनर्जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने ही घर से निकाले गए थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रची गई थी यह सृष्टि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बिना सृष्टि की रचना अधूरी होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर ने मांगा था हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठोर तप कर के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस परम पिता परमात्मा से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें उस गुनाह का दंड मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमने कभी किया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस परदेश में रखा गया है किराए के मकान में हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे हरी पत्ती रहती है टहनी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाती हुई भोजन संपूर्ण वृक्ष के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकान मालिक जाने कब खाली करा ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह किराए का मकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वृक्ष खाली करा लेते है टहनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तियों को विदा कर, नई कोपलों के स्वागत में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सांस गिनकर मिली है हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सांस का हिसाब देना होगा अंत में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पिता देते है गिनकर जेब खर्ची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी संतानों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम मन के हाथों ठगे गए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यह ठगा जाना तय था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! हम भी महामानव होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतयुग के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाख बरस पूरे कर लौट जाते अपने देश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कभी न लौटने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कभी न लौटने की खातिर हम लौटाए गए है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म-जन्म, पुनर्जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग रूपों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मनुष्य देव होना चाहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर देव मनुष्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य होकर ही अंतिम धाम लौटा जा सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न लौटने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर नहीं चाहते हमारा कभी न लौटना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ही वेद लिखे गए, कानून बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप-पुण्य, मोह-माया, सुख दुख में उलझाया गया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा उलझना तय था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कलयुग के मानव है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना उलझेंगे उतना ही टूटेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी पतंग से गिर पड़ेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औंधे मुँह जमीन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जमीन हमें समेट लेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा, पानी, अग्नि, आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब छीन लेंगे अपना-अपना हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी इस देह से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर किसी रोज लौटाए जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी धरा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म -पुनर्जन्म ......।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~पूजा यादव
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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