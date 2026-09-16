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हिसाब- ए -दर्द

pooja srivastava

pooja srivastava

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                            बेजुबाँ महफिल में शोर होने लगा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कौन पढ़ गया खामोशी मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क का जोड़ करके दर्द हासिल लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य निकली तेरे बिन खुशी सब मेरी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य की अक्ष रेखा पर खींचे जो स्वप्न ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ने लुप्त कर दी ज्यामिति सब मेरी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे वादों का गुणनफल था स्वर्णिम बहुत ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द में कैसे बदली दिलकशी फिर मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ने थे किए विभाजन बहुत ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँट पाया नहीं तिश्नगी वो मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अनन्तों सदृश मैं सीमित रही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बेबस हुई बेबसी फिर मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिन सको तो गिनो प्रतिशत आंसू के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ में सौ अंक पाती है नमी ये मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह का वृत्त था केंद्र भी तुम ही थे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हारी परिधि जिंदगी थी मेरी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस कदर दूरी का मान बढ़ता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋण में जाती रही रोशनी फिर मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द का ये गणित 'पूजा 'कहता है अब ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य तक भी न पहुंची आशिकी ये मेरी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पूजा आर श्रीवास्तव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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