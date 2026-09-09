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हिंदी — मेरा मान, मेरा अभिमान

Pooja Saini

Pooja Saini

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                            हिंदी — मेरा मान, मेरा अभिमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में सजी है बिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी के माथे का गहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी भाषा का मान रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भारत का सच्चा गहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत की प्यारी-सी बेटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन की आवाज़ बनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता-सी मधुर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरी पहचान बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके अक्षर-अक्षर में देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की खुशबू आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों से यह संस्कारों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन गंगा बहाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता जैसा स्नेह लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन को राह दिखाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारे में दीप जलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जीना सिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इस अनमोल धरोहर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही कभी न मिटने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी के गौरव की लौ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सदा जलाए रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी केवल भाषा नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संस्कृति, संस्कार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी से जुड़ी हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों का आधार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, इसका मान बढ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका गौरव गाएँ हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी को अपना गर्व बनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी पर अभिमान करें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-सी प्यारी, माटी-सी न्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरी शान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे देश की, मेरे मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी ही पहचान है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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