हिंदी दिवस

सदा कीर्ति भाषा हिंदी की, अद्भुत लगता है प्यारा|
गुणगान करें दुनिया सारी, विश्व मंच जयकारा||
शान सदा भारत की बढ़ती,अपनी भाषा हिंदी है|
गर्व करो हम सब यह कहते,भारत माँ की बिंदी है||
आओ मिलकर प्रण ये लेते,हिंदी ही एक सहारा|
गुणगान करें दुनिया सारी, विश्व मंच जयकारा||
छंद गीत गाते सब सुंदर, मुग्ध हुए सुनते सारे |
वाह करें तब बजती ताली, लगे दृश्य अद्भुत न्यारे||
नाज करे तब देखों अपने,प्यारा यह सुखद नजारा|
गुणगान करें दुनिया सारी, विश्व मंच जयकारा||
-पायल अग्रवाल 'छनक'
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एक घंटा पहले
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