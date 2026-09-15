हिंदी दिवस

सदा कीर्ति भाषा हिंदी की, अद्भुत लगता है प्यारा|

गुणगान करें दुनिया सारी, विश्व मंच जयकारा||



शान सदा भारत की बढ़ती,अपनी भाषा हिंदी है|

गर्व करो हम सब यह कहते,भारत माँ की बिंदी है||

आओ मिलकर प्रण ये लेते,हिंदी ही एक सहारा|

गुणगान करें दुनिया सारी, विश्व मंच जयकारा||



छंद गीत गाते सब सुंदर, मुग्ध हुए सुनते सारे |

वाह करें तब बजती ताली, लगे दृश्य अद्भुत न्यारे||

नाज करे तब देखों अपने,प्यारा यह सुखद नजारा|

गुणगान करें दुनिया सारी, विश्व मंच जयकारा||

-पायल अग्रवाल 'छनक'



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एक घंटा पहले