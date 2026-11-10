उसको पागल दिल सदा ही याद करता रहता है

ज़िन्दगी में फिर से वो ही प्यार क्यूँ आता नहीं

कश्ती का अपनी वो खेवनहार क्यूँ आता नहीं



तीरगी का रोज़ आलम दिल में छाया रहता है

दूर करने कोई ये अंधकार क्यूँ आता नहीं



चाक पर मिट्टी रही है सूख, तकते-तकते राह

घट को देने कोई अब आकार क्यूँ आता नही



लहरें उठती है समुन्दर की तरह मन में मेरे

करने इस मन का कोई उद्धार क्यूँ आता नहीं



उसको पागल दिल सदा ही याद करता रहता है

याद 'पारुल' का उसे भी, प्यार क्यूँ आता नही

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1 hour ago