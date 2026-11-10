ग़म-ए-फ़िराक़ में भी दिल ने तुझको ही बुलाया है

उदास रातों को तेरी ही याद से सजाया है

न जाने क्यूँ तू ने निगाह से मुझे गिराया है



विरह की आग में हुआ है राख मेरा ये बदन

तेरे लिए वजूद मैंने अपना तो गँवाया है



न जीने की है आरज़ू न मौत का है डर मुझे

तेरे लिए तो अपनी हस्ती को सदा मिटाया है



मेरी तो रूह में भी तू ही तू समाया रहता है

वफ़ा को दिल से मैंने कब नहीं बता निभाया है



तेरी मैं तल्ख़ियाँ भी हँस के सहती आई हूँ सदा

नहीं लबों पे मेरे कोई शिकवा तक भी आया है



फिसलती जा रही है उम्र देख हाथ से सनम

ग़म-ए-फ़िराक़ में भी दिल ने तुझको ही बुलाया है

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एक घंटा पहले