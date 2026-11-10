नहीं इस दर्द-ए-दिल की क़ैफ़ियत किरदार में आए

रहे दिल में ही दिल की बात क्यूँ बाज़ार में आए

हमारे दिल पे जो बीती वो क्यूँ अशआर में आए



सिला हमको मिला अपनी वफ़ा का ज़िन्दगी में है

जफ़ा के रंग ही मुझको नज़र बस यार में आए



ग़म-ए-दिल हो रहा है मेरी इन आँखों से ही ज़ाहिर

नमी दिल की नज़र अब तो मिरे रुख़सार में आए



मोहब्बत भी हमारी तो बदल उनको नहीं पाई

गुलों के संग रह कर भी न ख़ुशबू ख़ार में आए



किरण उम्मीद की है आख़िरी रौशन मेरे दिल में

उजाला ज़िन्दगी के इस घने अंधकार में आए



हमे टूटे हुए ख़्वाबों का कोई ग़म नहीं 'पारुल'

नहीं इस दर्द-ए-दिल की क़ैफ़ियत किरदार में आए

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1 hour ago