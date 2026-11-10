ख़ुशी है मुझको को कभी हम मिले अतीत में थे

जो पढ़ सको मेरी आँखों में इक किताब भी है

सवाल का तिरे इनमें छुपा जवाब भी है



अंधेरे ही नही हर सम्त ज़िन्दगी में यहाँ

छुपा सा दिल में मोहब्बत का आफ़ताब भी है



मैं ज़ुल्म तेरे सभी चुप हो कर सहूँगी सदा

ख़ुदा के पास हर इक ज़ुल्म का हिसाब भी है



ख़याल तेरा मुझे रात दिन रुलाता रहा

तुझे ही पाने का इक मेरे दिल में ख़्वाब भी है



ख़ुशी है मुझको को कभी हम मिले अतीत में थे

है साथ मेरे तेरी यादों का गुलाब भी है

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1 hour ago