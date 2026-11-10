तू भी तो अब मुझको समझाता नहीं

बिन तेरे कुछ भी मुझे भाता नहीं

तीज और त्यौहार बहलाता नहीं



ज़िन्दगी में ज़ख़्म ही मुझको मिले

दर्द से अब दिल ये घबराता नहीं



इस ज़माने की रिवायत ऐसी है

जाने वाला लौट कर आता नहीं



कुछ रहीं होंगी बड़ी मजबूरियाँ

ख़ुद को ऐसे कोई तड़पाता नहीं



दूर हो जाएँगे हम सोचा न था

दोस्ती यूँ कोई ठुकराता नहीं



है ख़ुशी में तेरी ही, मेरी ख़ुशी

फूल दिल का वरना मुरझाता नहीं



चश्म-ए-नम रहती है अब दिन रात ही

तू भी तो अब मुझको समझाता नहीं



कल्पनाओं में समाए रहते हो

राज़ 'पारुल' का ये छुप पाता नहीं

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एक घंटा पहले