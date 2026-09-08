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आज लिखने का मन है

प्रेम कुमार जाखड़

प्रेम कुमार जाखड़

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                            आज लिखने का बड़ा मन है, मगर क्या लिखूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता से किए वो वादे लिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या चुनाव के बाद गायब हुए इरादे लिखूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास के बड़े-बड़े दावे लिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सड़कों के गड्ढों में दबे वो वादे लिखूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चुनाव से पहले अपने बनकर आए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या चुनाव जीतते ही जनता को पहचानना भूल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन नेताओं का हिसाब लिखूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन भाषणों की बात लिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें गरीब की चिंता बहुत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उन नीतियों का सच लिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें गरीब की जेब सबसे पहले खाली हुई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन चमकते पोस्टरों की तस्वीर लिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उन्हीं पोस्टरों के पीछे छुपी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमीनी हकीकत लिखूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर मंच से ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी राजनीति के वो अध्याय लिखूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें पढ़कर किताब भी शर्मिंदा हो जाए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर उन ख़ामोश जनता की बात लिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पाँच साल सब देखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पाँचवें साल फिर उसी उम्मीद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उंगली पर स्याही लगवा आती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द ये नहीं कि नेता झूठ बोलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द ये है कि अब झूठ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास का नाम देकर बेचने लगे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सोच रहा हूँ क्या लिखूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति पर सच लिखना ही काफी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आजकल सच लिखते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधा शहर नाराज़ और आधा शहर बेनकाब हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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