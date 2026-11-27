किसी के कड़वे बोल उस वक्त तो बहुत चुभते हैं

किसी के कड़वे बोल उस वक्त तो बहुत चुभते हैं

पर अक्सर वो जिंदगी का रुख बदल देते हैं

-सरिता सिंह

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34 minutes ago