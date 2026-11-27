तुम्हारा एक सही कदम

सास बहू के रिश्ते में

गर सास मां नहीं बन सकती

तो क्यों न बहू ही बेटी बन जाए

क्योंकि कभी कभी तुम्हारा एक सही कदम

दूसरे को भी सही राह दिखा देता है

-सरिता सिंह

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59 मिनट पहले