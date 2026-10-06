ससुराल.. प्यार सम्मान अपनापन

ससुराल में एक स्त्री केवल ……

प्यार सम्मान और अपनापन चाहती है

जो शायद उसका अधिकार भी है

फिर क्यों उसे उसके अधिकार से वंचित रखते हैं?

-सरिता सिंह

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47 minutes ago