रिश्ता खुद-ब-खुद छोटा हो जाता है

कितना भी गहरा रिश्ता हो

गर बीच में पैसों का लेन-देन हो

तो दौलत विश्वास में सेंध लगा देती है

और रिश्ता खुद-ब-खुद छोटा हो जाता है

-सरिता सिंह

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34 मिनट पहले