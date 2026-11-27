तो उम्र कोई भी हो जिंदगी बिखर जाती है

अक्ल से गर समझदार हो

तो कोई भी उम्र हो जिंदगी संवर जाती है

गर अक्ल के कमजोर हो

तो उम्र कोई भी हो जिंदगी बिखर जाती है

-सरिता सिंह

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

58 मिनट पहले