दिल को एक अलग ही अनुभूति होती है

अच्छों के साथ तो हर कोई अच्छा व्यवहार करता है

पर बुरों के साथ भी कभी अच्छे से पेश आकर देखना

दिल को एक अलग ही अनुभूति होती है ।

-सरिता सिंह

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47 मिनट पहले