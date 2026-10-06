बस जरूरत है तो एक पारखी नजर की

कोई तुम्हारी दिल से परवाह करता है

कोई केवल तुम्हें जरुरत के लिए याद करता है

बस जरूरत है तो एक पारखी नजर की।

-सरिता सिंह

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55 मिनट पहले