अकेला होना ही बेहतर है

संगति वो चुनो जहां मन को शांति मिले

जहां मन को सुकून न मिले उस महफिल से दूर

अकेले होना ही बेहतर है ।

-सरिता सिंह

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55 मिनट पहले