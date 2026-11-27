अच्छे वक्त की असली नींव होता है

बुरे वक्त पर किया हुआ एहसान कभी मत भुलना

क्योंकि वक्त तो बदल जाता है पर एहसान वही रहता है

और वो ही तुम्हारे अच्छे वक्त की असली नींव होता है

-सरिता सिंह

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57 मिनट पहले